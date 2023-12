Personal-Beben bei Darmstadt 98: Sportchef Wehlmann entlassen!

Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch (62) reagierte nicht sonderlich begeistert auf Wehmanns Entscheidung, den Verein zu verlassen. © Jürgen Kessler/dpa

"Wir spielen in der Bundesliga und werden alles in unserer Macht stehende daran setzen, ein weiteres Jahr dranzuhängen. Dafür brauchen wir von jeder Person 100 Prozent Einsatz und Schaffenskraft in ihrer Funktion", so Fritsch weiter.

"Nach einigen sportlichen Meilensteinen ist in mir in den vergangenen Monaten der Entschluss gereift, dass es nach über fünf Jahren im Verein Zeit für eine Veränderung ist", sagte Wehlmann selbst in der offiziellen Stellungnahme des SV98. "Den Lilien drücke ich alle Daumen, dass sie den erfolgreichen Weg der letzten Jahre weitergehen und den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen."

Der gebürtige Hamburger war 2018 nach Südhessen gekommen; zunächst als Sportkoordinator. Im Februar 2019 übernahm er das Amt als Sportlicher Leiter.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden laut dem Verein Trainer Torsten Lieberknecht (50), Teammanager Michael Stegmayer (38) und Vorstandsmitglied Tom Eilers (53) Wehlmanns Aufgaben übernehmen.