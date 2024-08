Sturmflaute bei den Lilien: Kommt jetzt der 19-Tore-Mann aus Frankreich?

Mit seinen 19 Toren und acht Assists war Killian Corredor (23) maßgeblich am Höhenflug des Rodez AF in der vergangenen Saison beteiligt. © IMAGO/MAXPPP

So gelang den Südhessen in der 2. Liga bislang gerade mal ein Tor und auch in der Vorbereitung verbreitete das personell mit Oscar Vilhelmsson (20), Fraser Hornby (24), Filip Stojikovic (24) und Neuzugang Fynn Lakenmacher (24) üppig ausgestattete Sturmzentrum nicht gerade Angst und Schrecken.

Kein Wunder also, dass man am Böllenfalltor über Verstärkungen nachdenkt. Und nachdem die Verpflichtung des Schwedens Isac Lidberg (25) vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht weiterhin als recht wahrscheinlich gilt, soll Sportdirektor Paul Fernie (37) einen wohl noch viel mehr versprechenden Stürmer ins Visier genommen haben.

So berichtet Journalist Flavien Trésarrieu von der französischen "L'Équipe", dass der SV98 großes Interesse an Killian Corredor von Rodez AF aus der Ligue 2 habe.

Der 23-Jährige überzeugte in der vergangenen Saison bei den Südfranzosen und war mit wettbewerbsübergreifend 19 Toren und acht Assists in 44 Pflichtspielen maßgeblich am Höhenflug des RAF beteiligt: Anstatt des üblichen Abstiegskampfes schaffte es Rodez bis in die Playoffs zur Ligue 1.