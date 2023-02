SV Darmstadt 98 gegen HSV: Polizei verhindert größere Fan-Schlägerei

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 und der Hamburger SV trennten sich am späten Samstagabend 1:1 - im Vorfeld der gestrigen Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga wäre es beinahe zu einer großen Schlägerei von Fans beider Mannschaften gekommen - doch die Polizei griff ein.

In der zweiten Bundesliga empfing der SV Darmstadt 98 am gestrigen Samstagabend den Hamburger SV: Die Polizei war mit massiven Kräften in der südhessischen Stadt im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Bereits am frühen Nachmittag waren viele HSV-Fans in der Darmstädter Innenstadt unterwegs, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

"Eine größere Gruppierung der Gästefans wollten in diesem Zuge in einer Gaststätte in der Nieder-Ramstädter-Straße einkehren", berichtete ein Sprecher weiter - dabei kam es um ein Haar zu Ausschreitungen.

Darmstädter Fans versuchten, ebenfalls in die Gaststätte zu gelangen, wie weiter berichtet wurde. Glücklicherweise waren Polizeikräfte vor Ort und griffen ein.

Es kam zu Rangeleien zwischen den Polizeibeamten und den Fußballfans. "In diesem Zuge kam es zum Einsatz von Pfefferspray sowie der Beschädigung eines Einsatzfahrzeugs", ergänzte der Polizeisprecher.

Zwei Darmstädter Fans wurden vorläufig festgenommen. Es gelang den Beamten, die Situation zu befrieden.