Verstärkung aus Bundesliga und Serie A: Diese zwei Spieler sollen die Lilien im Visier haben!

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht (50) hätte für den Abstiegskampf gerne noch die ein oder andere Verstärkung. © Uwe Anspach/dpa

Da wäre zum einen Filip Jagiello vom CFC Genua, an dem die Lilien schon länger Interesse haben sollen. Verlässliche Informationen gibt es in dieser Hinsicht allerdings nicht.

Der 26-Jährige absolvierte seinerzeit neun Spiele für die polnische U21 und fühlt sich im Zentralen Mittelfeld zu Hause.

2019 wechselte er aus Polen von Zaglebie Lubin nach Genua, wo er zunächst an Brescia Calcio in die Serie B ausgeliehen wurde. In seinen eineinhalb Jahren dort etablierte er sich und erzielte in 68 Spielen neun Tore und legte sieben weitere vor.

2022 kehrte Jagiello dann zu Genua zurück, die gerade in die Serie B abgestiegen waren. Beim direkten Wiederaufstieg gehörte er zum erweiterten Stamm und absolvierte 36 Partien (vier Tore/zwei Vorlagen).