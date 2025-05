Er kommt von der Konkurrenz: Drittliga-Absteiger findet neuen Trainer

Olaf Janßen (58) soll die Neuausrichtung des SV Sandhausen verkörpern. © Robert Michael/dpa/ZB

Janßen ist derzeit noch Trainer des Drittliga-Konkurrenten Viktoria Köln, verlässt den Klub zum Saisonende nach rund viereinhalb Jahren aber auf eigenen Wunsch, wie die Viktoria bereits im Januar mitteilte.

Jetzt steht auch fest, wohin es den 58-Jährigen als Nächstes zieht - in die Regionalliga Südwest.

"Ich habe nach einem Projekt gesucht, in das ich meine Stärken einbringen kann, für das ich maximal motiviert bin", sagte Janßen.

"Ich wollte das Gefühl haben, dass alle im Verein genauso denken und sich auf diese gemeinsame Herausforderung freuen. Die Verantwortlichen haben mich in intensiven Gesprächen überzeugt, dass wir langfristig etwas aufbauen können."

Aufzubauen gibt es in Sandhausen auf jeden Fall genug: Im Laufe der Saison erlitt der zuvor als Aufstiegskandidat gehandelte Klub einen bisher nie da gewesenen Einbruch, rutschte von Platz 1 am 14. Spieltag tief in den Tabellenkeller ab. Am 36. Spieltag war der vorzeitige Abstieg schließlich nicht mehr zu verhindern.