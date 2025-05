Das war's! Drei von vier Absteigern aus der 3. Liga stehen fest

Mannheim/Sandhausen - Das war's! Nach 17 Jahren im Profifußball steigt der SV Sandhausen erstmals in die Regionalliga ab. Den Abstieg der Badener besiegelte am Samstag die 0:3 -Heimniederlage gegen den FC Hansa Rostock. Auch Hannover 96 II ist abgestiegen, obwohl die Niedersachsen erst am Sonntag spielen.

Mit der 1:2-Niederlage am Samstag bei Dynamo Dresden schwanden die Sandhäuser Hoffnungen schon. Eine Woche später war der Abstieg aus der 3. Liga dann besiegelt. © Lutz Hentschel

Bereits am vergangenen Samstag schwanden die Hoffnungen der Sandhäuser, nachdem sie bei Tabellenführer Dynamo Dresden mit 1:2 verloren hatten.

Mit dem Absturz in die Regionalliga geht eine bittere Saison zu Ende, in der der Klub mit Aufstiegsambitionen gestartet war, am 14. Spieltag an der Tabellenspitze stand und dann einen beispiellosen Absturz hinlegte. Seitdem gelang nur noch ein einziger (!) Liga-Sieg.

Den Abwärts-Trend konnten auch zwei Trainerwechsel nicht mehr aufhalten.

Kurz vor Weihnachten hatte der Verein Cheftrainer Sreto Ristic (49) und Co-Trainer Roberto Pinto (46) entlassen. Wenige Tage zuvor musste schon Sportdirektor Matthias Imhof gehen.

Als neuer Coach wurde kurz vor dem Jahreswechsel dann Rückkehrer Kenan Kocak (44) präsentiert, doch der trat Anfang April nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SC Verl zurück.