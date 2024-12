Talfahrt geht ungebremst weiter: Nächste Trainerentlassung in der 3. Liga!

Sreto Ristic (48) muss den SV Sandhausen verlassen. © Picture Point / Gabor Krieg

Am 14. Spieltag führte Sandhausen noch die 3. Liga an, fünf Spieltage später sind es elf Punkte Rückstand! Nach der vierten Niederlage in Serie ist deshalb Schluss für Chefcoach Ristic.

"Nach der im Sommer entfachten Euphorie und der guten Leistung gefährdet die Art und Weise, in der sich unsere Mannschaft in den letzten Wochen präsentiert hatte, die zu Saisonbeginn ausgegeben Ziele", begründete SVS-Präsident Jürgen Machmeier (63) die Entscheidung: "7 von 30 möglichen Punkten aus den letzten zehn Spielen sind hierfür zu wenig."

Vor fünf Tagen hatte Sandhausen bereits Sportdirektor Matthias Imhof (56) entlassen, Ristic blieb vorerst im Amt - doch die 0:2-Pleite zum Jahresabschluss bei Viktoria Köln, als der SVS das Spiel aufgrund mehrerer Platzverweise sogar nur zu neunt beendet, brachte das Fass nun endgültig zum Überlaufen.