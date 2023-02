Tomas Oral soll Sandhausen vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga retten!

Tomas Oral (49) hat nach seinem Ende beim FC Ingolstadt eine neue Mission: Den SV Sandhausen vor dem Zweitliga-Abstieg retten. © Matthias Balk/dpa

Schwingt sich Tomas Oral (49) erneut zum Feuerwehrmann auf? Der Abstiegskampf-erprobte Trainer wurde am Montag-Nachmittag als neuer starker Mann des Zweitligisten vorgestellt.

Zuvor war am Sonntagabend der bisherige Chef-Trainer Alois Schwarz nach der biederen Derby-Niederlage gegen den Karlsruher SC (0:3) vor die Tür gesetzt worden.

Oral trainierte in der 2. Bundesliga bereits den FSV Frankfurt, den Karlsruher SC und den FC Ingolstadt, mit dem er allerdings 2019 als engagierter Retter abstieg.

Im folgenden Drittliga-Jahr heuerten ihn die Schanzer nach der Corona-Saisonunterbechung erneut an, jedoch scheiterte Oral in der Relegation an Zweitligist Nürnberg, der aktuell ebenfalls auf der Trainerposition Handlungsbedarf sah. 2021 gelang ihm die Rückkehr in die 2. Bundesliga, seitdem war Oral vereinslos.

Der 49-Jährige gilt vor allem dank seiner kuriosen Methoden in der Zeit beim FSV Frankfurt als typischer "Feuerwehrmann", was offenbar auch Sandhausen bewog, auf ihn zu setzen.