Der nächste Zweitliga-Coach muss gehen: Nürnberg feuert Markus Weinzierl!

Nürnberg - Die zweite Trainerentlassung in der 2. Bundesliga innerhalb von nur 24 Stunden! Nachdem sich der SV Sandhausen am Sonntag von Alois Schwartz (55) getrennt hat, zog am Montag auch der 1. FC Nürnberg die Reißleine und stellte Markus Weinzierl (48) frei.