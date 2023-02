Nach 0:3 im Derby! SV Sandhausen schmeißt Trainer Alois Schwartz raus

Sandhausen - Vier Spiele ohne ein eigenes Tor waren einfach zu viel des Guten! Am Sonntag hat der SV Sandhausen die Reißleine gezogen und Trainer Alois Schwartz (55) rausgeschmissen.

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen den KSC trennte sich der SV Sandhausen am Sonntag von Alois Schwartz. © Michael Bermel/Eibner-Pressefoto/dpa

Wenige Stunden nach der 0:3-Heimniederlage im Baden-Derby gegen den Karlsruher SC, gab der Zweitligist seine Entscheidung offiziell bekannt.

Auch Co-Trainer Dimitrios Moutas (54) muss gehen.

"Es tut mir menschlich sehr leid. Wir haben alles versucht und lange Zeit an Alois festgehalten", sagte Präsident Jürgen Machmeier. "Nach zwei biederen Auftritten gegen Düsseldorf und Karlsruhe sahen wir uns zur Reaktion gezwungen."

Schwartz hatte den SVS im September 2021 zum zweiten Mal nach 2016 (dreijährige Amtszeit) übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

"Für mich ist das natürlich kein leichter Moment. Jeder weiß, was mir der SV Sandhausen bedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, wie auch in der vergangenen Saison, erreicht hätten. Aber ich akzeptiere die Entscheidung und bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Liga bleibt – ich drücke ihr die Daumen", wird Schwartz auf der Vereinshomepage zitiert.

In dieser Saison holte das Schlusslicht unter seiner Leitung in 21 Liga-Spielen fünf Siege und vier Unentschieden. Im DFB-Pokal scheiterte der SVS im Achtelfinale am Vorjahresfinalisten SC Freiburg (0:2).