Kuriose Szene bei Hoffenheim gegen BVB: Balljunge schaltet sich ins Spiel ein!

Sinsheim - Diese Aktion wird dem kleinen Nachwuchskicker sicherlich noch einige Zeit in Erinnerung bleiben! Ein Balljunge griff bei der Bundesliga -Partie der TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund aktiv ins Spielgeschehen ein.

Der TSG-Balljunge zeigte den mitgereisten BVB-Fans seine Fähigkeiten an der Kugel. © Uwe Anspach/dpa

Bereits in der 2. Minute des Duells am Samstagnachmittag trudelte der Ball nach einem Angriff der Sinsheimer in Richtung der Seitenauslinie, doch noch bevor er die gezogene Markierung überqueren konnte, lief der Junge auf den Rasen und passte die Kugel gen Sechzehner.

Kurz herrschte etwas Durcheinander, aber Referee Martin Petersen (37) reagierte ganz gelassen und gab folgerichtig Schiedsrichterball.

TSG-Akteur Christoph Baumgartner (23) spitzelte das Leder anschließend fair ins Aus, während der freche Platzstürmer mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf seine Position hinter der Eckfahne zurückkehrte und sich trotzdem wieder pflichtbewusst an die Arbeit machte.

"Sowas habe ich auch ganz selten gesehen", musste selbst Sky-Kommentator Hannes Herrmann zugeben.