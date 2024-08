Ultras gehen auf die Barrikaden! Kommt's am ersten Bundesliga-Spieltag zum großen Knall?

Sinsheim - Seit Jahren sieht sich Dietmar Hopp (84) immer wieder Anfeindungen in deutschen Stadien ausgesetzt , wird von einigen Fans diffamiert. Nun stellen sich auch die eigenen Anhänger gegen den Hoffenheim -Mäzen und SAP-Mitbegründer - und kündigen Proteste an.

Die aktive Fanszene der TSG 1899 Hoffenheim steht mit dem eigenen Verein auf Kriegsfuß. © Marijan Murat/dpa

Die 62. Spielzeit der Bundesliga steht in den Startlöchern, am kommenden Freitag rollt nach langer Sommerpause das erste Mal in Deutschlands höchster Spielklasse endlich wieder der Ball.

Groß ist die Vorfreude über den Ligastart - nur nicht bei den Verantwortlichen der TSG 1899 Hoffenheim.

Grund hierfür sind angekündigte Protestaktionen der eigenen Fanszene.

Das Verhältnis zwischen Führungsebene und Ultras ist seit längerem arg zerrüttet, die Kluft zwischen beiden Seiten scheint vorerst unüberbrückbar.

Vor dem Heimspiel gegen den Erstliga-Neuling Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr) erreicht das Verhältnis inzwischen nun einen neuen Negativ-Höhepunkt. Aus der Sicht des Klubs sei die Situation "eskaliert" und es könne "unschön werden", gab der Verein am Dienstag bekannt.