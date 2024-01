1860 München kassiert Shitstorm für Beckenbauer-Nachruf! "Unglaublich pietätlos"

Franz Beckenbauer (†78) war dem FC Bayern ein Leben lang eng verbunden - das nutzte der TSV 1860 München zu einer Stichelei. © Jan Nienheysen/dpa

Die Münchner wollten den Nachruf offenbar humorig gestalten und griffen deshalb die Rivalität zum FC Bayern auf.

"Die Löwen trauern um Franz Beckenbauer", hieß es im Instagram-Post, der kurz nach der Todesmeldung des Kaisers veröffentlicht wurde.

"Auch wenn er für den falschen Verein spielte, war er doch ein waschechter Giesinger. Dass er seine Weltkarriere nicht bei den Sechzgern startete, lag an einer Watschn in einem Jugendspiel", hieß es weiter.

"Trotzdem blieb er den Löwen immer verbunden. Seit dem 1. November 1998 war er Lebensmitglied beim TSV 1860 München. Wir trauern um einen Großen des deutschen Fußballs. Sowohl als Spieler als auch Trainer holte er für das DFB-Team den Weltmeistertitel. Ruhe in Frieden!", schlossen die Münchner das Statement.

Doch besonders ein Satz daran stieß den Fans gewaltig auf - die Löwen ernteten einen regelrechten Shitstorm!

"Dümmster Kommentar heute: 'auch wenn er für den falschen Verein spielte'. Ich würd sagen in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Ruhe in Frieden, Kaiser!", schrieb ein User aufgebracht und erhielt dafür viel Zustimmung.

"Was für eine ekelhafte Anmerkung. Kein Wunder, dass ihr für immer im Niemandsland des deutschen Fußballs versenkt bleibt", schimpfte ein anderer, weitere Nutzer stimmten mit ein: "Unglaublich pietätlos, sich hier so im Ton zu vergreifen."