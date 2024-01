Große Trauer um den "Kaiser": So nimmt Deutschland Abschied von Beckenbauer

Zahlreiche weitere Vereine schlossen sich den Trauerbekundungen an, unter anderem der Hamburger SV , für den Beckenbauer zwei Jahre lang die Fußballschuhe schnürte.

"Dass er seine Weltkarriere nicht bei den Sechzgern startete, lag an einer Watschn in einem Jugendspiel. Trotzdem blieb er den Löwen immer verbunden. Seit dem 1. November 1998 war er Lebensmitglied beim TSV 1860 München."

Beckenbauers Herzensverein, der FC Bayern München , bei dem der ehemalige Libero bis zu seinem Tod Ehrenpräsident war, färbte seine Social-Media-Accounts in Schwarz-Weiß ein.

"Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen", schrieb Thomas Müller (34) auf X. "Ruhe in Frieden, Kaiser Franz."

Karl-Heinz Rummenigge (68) fügte hinzu: "Er war mein Kapitän beim FC Bayern, mein Trainer bei der Nationalmannschaft, unser Präsident bei Bayern und in all diesen Rollen nicht nur erfolgreich, sondern einzigartig. Als Persönlichkeit beeindruckte er mit seinem großen Respekt vor allen Menschen - denn vor Franz waren alle gleich."

"Ich bin dankbar und stolz, dass ich ihn kennenlernen durfte, und werde ihn in liebevoller Erinnerung behalten."

"Wenn Franz Beckenbauer einen Raum betrat, hat der Raum geleuchtet, den Titel 'Lichtgestalt des deutschen Fußballs' trug er zurecht. Bis zuletzt umgab ihn eine Aura, an der auch die gesundheitlichen Probleme und Schicksalsschläge, die er zu verkraften hatte, nicht rütteln konnten", schwärmte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (36).

"Der Schock sitzt tief", sagte etwa Lothar Matthäus (62), der beim WM-Titel 1990 Beckenbauers Kapitän war, in der BILD . "Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein großartiger und großherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen."

"Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele 'der Kaiser' - auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat", schrieb der SPD-Politiker bei X.

Doch nicht nur aus dem Sport trudeln im Minutentakt Kondolenzbekundungen und Erinnerungen an Beckenbauer ein.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) kondolierte via Pressemitteilung: "Wohl niemand hat den deutschen Fußball so stark geprägt wie Franz Beckenbauer. Als Spieler, Teamchef und Trainer hat er Fußballgeschichte geschrieben. Er war eine Ausnahmeerscheinung, das Wort Libero in seiner ganzen Bedeutung scheint für ihn erfunden zu sein."

Steinmeier würdigte die sportlichen Errungenschaften der Fußball-Legende und hob auch dessen soziales Engagement hervor.