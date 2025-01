Erstes 1860-Training mit Coach Glöckner: "Kann nichts versprechen"

Patrick Glöckner (48) hat sich am Dienstag mit der Mannschaft des TSV 1860 vertraut gemacht. © Sven Hoppe/dpa

"Ich kann nichts versprechen, aber gebe mein Bestes", sagte Glöckner zu ein paar Schaulustigen beim Betreten des Rasens auf dem Vereinsgelände an der Grünwalder Straße.



Der gebürtige Bonner war am Montag als Nachfolger von Argirios Giannikis (44) präsentiert worden, von dem sich die "Löwen" getrennt hatten.

Der TSV hat von den jüngsten sieben Pflichtspielen fünf verloren und nur eines gewonnen. Nach dem 0:4 am Wochenende in Saarbrücken haben die Münchner nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone in der 3. Liga.

Als Co-Trainer engagierte der Traditionsverein Nico Masetzky (35), der von 2018 bis 2020 Chefscout im Nachwuchs der "Löwen" war und Glöckner danach schon bei Waldhof Mannheim und Hansa Rostock assistiert hatte. Dies waren die bis dato letzten Trainerstationen von Glöckner, ehe er seit März 2023 auf Jobsuche war.