Fettes Pfeifkonzert und Null-Punkte-Start für 1860 München! War es das für den Trainer?

Haderte mit dem mutlosen Auftritt seiner Mannschaft: Löwen-Coach Argirios Giannikis (44).

Der Haussegen in München-Giesing hängt schon am dritten Spieltag gewaltig schief! Im Löwen-Rudel wächst nach dem Null-Punkte-Start die Unruhe vor einer weiteren Zittersaison.

Gegen den vermeintlichen Abstiegskandidaten Köln, der mit seinem Torwarttrainer Kevin Rauhut (34) im Tor antrat, hagelte es eine verdiente 1:3-Pleite.

Löwen-Dompteur Giannikis zeigte sich bei MagentaSport fast schon ratlos: "In der ersten Halbzeit waren wir sehr mutlos [...] ich war ich überhaupt nicht zufrieden."

Das in der Vorbereitung aufwändig einstudierte 4-2-2-2-System begrub Giannikis schon gegen Köln, besser wurde es auch mit der Umstellung auf eine Dreierkette nicht! Wie schon gegen Stuttgart wechselte er dreimal zur Pause. Ist Giannikis am Ende?

Zu allem Überfluss sorgte in Ex-Löwe Serhat-Semih Güler (27) für den endgültigen K.O. Fußball verrückt: In der vergangenen Rückrunde bekam der Angreifer unter Giannikis kein Bein auf den Boden.

Einziger Lichtblick: Jung-Löwe Raphael Ott (18) traf in seinem zweiten Spiel in der 3. Liga per Fallrückzieher!