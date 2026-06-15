Giesing statt Genesis: Phil Collins' Sohn startet mit 1860 München ins Training

München - Trotz einer völlig unklaren Zukunftsperspektive ist der TSV 1860 München in das Sommertraining gestartet. Vor rund 350 Fans liefen die Löwen an der Grünwalder Straßer erstmals nach dem Zwangsabstieg in die Fußball-Regionalliga auf.

Matthew Collins, Sohn von Musiker-Legende Phil Collins, nimmt am Training beim TSV 1860 München teil. © Sven Hoppe/dpa

Unter den 24 Feldspielern und drei Torhütern waren vor allem Nachwuchsakteure. Aus dem Profikader der Vorsaison blieben nur Samuel Althaus, Loris Husic, Emre Erdogan und Lasse Fassmann übrig.

Spieler ohne gültigen Vertrag für die vierte Liga – wie etwa die Stars und früheren Bundesligaprofis Kevin Volland und Florian Niederlechner – fehlten.

Ein Fußballer mit berühmtem Namen aber war doch zu sehen: Mathew Collins (21), der Sohn von Rocklegende Phil Collins (75) und Halbbruder von Model und Schauspielerin Lily Collins (37, "Emily in Paris"), könnte zu 1860 wechseln.

Zunächst absolviert der Fußballer mit Schweizer Pass aber Probetrainings.

Beim Betreten des Feldes hatten Fans ein Spalier für die Spieler gebildet und "Einmal Löwe, immer Löwe" sowie "Sechzig, Sechzig" skandiert.