Phil Collins' Spross unterschreibt Vertrag bei 1860 München

München - Jeder, der jemals ein Radiogerät besessen hat, hat irgendwann Mal auch einen Song von Rocklegende Phil Collins (75) gehört. Über Umwege ist jetzt auch der TSV 1860 München mit dem Megastar verbunden. Denn dessen Sohn Matthew Collins (21) ist ab sofort im Kader der "Löwen".

Der TSV 1860 München hat den Sohn von Rocklegende Phil Collins, Matthew Collins (21) unter Vertrag genommen. © TSV München von 1860 e.V.

Das gab der Verein am Freitag bekannt. Er dürfte nicht nur in Giesing, sondern in der gesamten Regionalliga der wohl berühmteste Name sein.

Laut Angaben hat der Mittelfeldspieler bis 2027 den Platz im Kader der "Blauen" sicher. Der gebürtige Schweizer war zuvor in der Jugend bei Astoria Walldorf und Hannover 96 im Einsatz.

In Österreich spielte er dann bei den Herren von WSG Tirol und Austria Salzburg.

"Mathew hat einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen", wird Thomas Probst, Geschäftsführer bei 1860 in einer Pressemitteilung zitiert.

"Er hat sich innerhalb kürzester Zeit ins Team eingefügt und ist sowohl auf als auch neben dem Platz eine Bereicherung für uns."