Nur Remis! TSV 1860 München startet mit Dämpfer in Regionalliga-Saison

München - Der TSV 1860 München ist erstmals nach dem Zwangsabstieg wieder in der Regionalliga aufgelaufen - zum Start reichte es aber nicht für einen Sieg. Beim 2:2 (1:1) in Schweinfurt glänzte ein Löwen-Teenager.

1860-Trainer Alper Kayabunar (40) startete mit einem Remis in die Regionalliga-Saison. © Florian Diettrich/dpa

In einem ereignisreichen Duell holten die Münchner zweimal einen Rückstand auf und hatten in der Nachspielzeit Glück, dass ein dritter Schweinfurt-Treffer wegen Abseits aberkannt wurde.

Im ersten Meisterschaftsduell nach dem Zwangsabstieg glichen Michael Eberwein (34.) und der nur wenige Momente zuvor eingewechselte Teenager Arian Ortivero Calderon (69.) jeweils für die Sechziger aus.

Die Gastgeber aus Unterfranken waren durch Jason Prodanovic (2.) und Michael Dellinger (65.) zweimal in Führung gegangen.

Bitter für 1860: Beim 2:1 parierte Torwart Vitus Eicher zunächst einen Strafstoß von Dellinger, dieser aber nutzte den Abpraller.