Hunderte trauern und verabschieden sich von 1860-Legende Lorant

Vor dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Helena zum Gedenken an Werner Lorant (†76) konnten sich Fans in ein Kondolenzbuch eintragen. © Sven Hoppe/dpa

Lorant, der die Löwen von 1992 bis 2001 betreute, war am Ostersonntag mit 76 Jahren gestorben.

Der Drittligist feierte nun mit Pfarrer Rainer Maria Schießler vor hunderten Besuchern in der Pfarrkirche Sankt Helena im Stadtteil Giesing eine Messe in Gedenken an das Trainer-Original.

Fans kamen in ihren Kutten, Lorants jüngere Schwester Erika wendete sich mit einigen Worten an die Besucher. Viele Weggefährten wie die früheren Spieler Jens Jeremies (51), Manfred Bender (58) und Manni Schwabl (59) sagten Servus.

Von der aktuellen Mannschaft waren unter anderen Übungsleiter Patrick Glöckner (48) und Kapitän Jesper Verlaat (28) vor Ort anwesend.