Löwen-Investor Ismaik sieht 1860 neben FC Bayern "in fünf Jahren als Bundesligist"

München - Lediglich sechs Zählerchen haben den TSV 1860 München in der seit zwei Wochen absolvierten Saison vom Abstieg getrennt. Statt nach oben ging der Blick der Löwen nach unten. In fünf Jahren soll das alles ganz anders sein.

Hasan Ismaik (46) will beim TSV 1860 München vieles ändern. © Andreas Gebert/dpa

Folgt man dem alles andere als unumstrittenen Investor der Sechzger, Hasan Ismaik (46), kicken die Giesinger dann nämlich wieder in der Bundesliga - statt wie momentan seit Jahren in der dritthöchsten Spielklasse, in der der Klub festzustecken scheint.

"Ich sehe 1860 in fünf Jahren als Bundesligisten neben dem FC Bayern", erklärte Ismaik in einem Interview mit BR24Sport. Dafür müsse "der Löwe" jedoch erst einmal wieder aufgeweckt werden.

In wenigen Wochen biete sich die Chance dazu.

Entscheidend sei in diesem Zusammenhang laut dem Jordanier, der inzwischen seit 2011 und somit 13 Jahren als Investor beim Traditionsverein die eigenen Finger im Spiel hat, die am 16. Juni auf dem Programm stehende Versammlung der Mitglieder.

"Wir brauchen passende Leute, die das auch wollen und unterstützen", führte Ismaik, der eigener Aussage zufolge stolz sei, durch sein Engagement den Klub einst gerettet zu haben, aus. Und weiter: "Ich verspreche Ihnen, in fünf Jahren wird 1860 in der Bundesliga spielen, wenn wir am 16. Juni alles ändern." Es sei eine "Herzensangelegenheit".