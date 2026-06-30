Nach Zwangsabstieg: 1860 München verabschiedet Trainer Kauczinski

München - Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga das bisherige Trainerteam um Chefcoach Markus Kauczinski (56) offiziell verabschiedet.

Markus Kauczinski (56) bleibt den Löwen in ihrer Krise nicht erhalten. © Peter Kneffel/dpa

In einer knappen Mitteilung dankte der künftige Regionalligist Kauczinski und dessen Assistenten Markus Brzenska, Nico Masetzky und Philipp Kunz.

Wie bereits in den vergangenen Tagen werde weiterhin der bisherige U21-Coach Alper Kayabunar die Trainingseinheiten leiten.

Kauczinski hatte im vergangenen Oktober das Amt als Cheftrainer angetreten. Sportlich hatte 1860 München zwar die Qualifikation für die neue Spielzeit der 3. Liga geschafft. Aus wirtschaftlichen Gründen erhielt der Traditionsclub aber keine Lizenz.