TSV 1860 München vor schwerem Neustart: Zwischen Hoffnung und großen Sorgen

München - Der TSV 1860 München bereitet seine Fans nach dem Bruch mit Investor Hasan Ismaik (48) auf einen schwierigen Neustart vor. In einem kurzen Statement will der Traditionsverein aber auch Mut zusprechen. Juristische Sorgen bleiben.

Die Löwen ermutigen ihre Fans zu Optimismus. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Liebe Löwinnen, liebe Löwen, was ab heute beginnt, wird nicht leicht", schrieb der Verein auf seiner Homepage. Nun aber solle an der Zukunft gebaut werden.

"Dafür brauchen wir euch: Glaubt an diesen Weg, verbreitet Zuversicht, tragt den Löwen mit Stolz, macht unser Wappen sichtbar, haltet zueinander, werdet Mitglied und überzeugt andere, Teil unserer Gemeinschaft zu werden."

Weil Ismaik ein Darlehen kündigte, konnte der Fußball-Traditionsverein die wirtschaftlichen Bedingungen für den Verbleib in der 3. Liga nicht erfüllen; der Zwangsabstieg in die Regionalliga ist die Folge.

Der Stammverein kündigte den seit 2011 bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Jordanier, der zuletzt die Mehrheit an der für den Profifußball zuständigen Spielbetriebsgesellschaft hielt.