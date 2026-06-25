Insolvenzverfahren beim TSV 1860 München eröffnet

München - Nach den jüngsten Querelen um Investor Hasan Ismaik (48) und dem Zwangsabstieg in die Fußball-Regionalliga ist beim TSV 1860 München das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Der TSV 1860 München ist finanziell schwer angeschlagen. © Sven Hoppe/dpa

Das Amtsgericht München bestellte dazu einen Insolvenzverwalter "zur Sicherung des Schuldnervermögens vor nachteiligen Veränderungen", wie es in der öffentlichen Bekanntmachung hieß.

Konkret betroffen ist die "TSV München von 1860 GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien" (KGaA), also die bislang vom Stammverein sowie Geldgeber Ismaik gemeinsam geführte Spielbetriebsgesellschaft. Unter deren Dach liefen bislang etwa der Profispielbetrieb, die U21 und die U19.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Max Liebig bestellt, der in der Vergangenheit auch die Insolvenzverfahren gegen den Fußballverein Türkgücü München und den Sternekoch Alfons Schuhbeck verantwortete. Medienberichten zufolge hatte 1860-Geschäftsführer Manfred Paula am Dienstagabend den Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt.

Der TSV 1860 München e.V. hatte in Erwartung der Insolvenz der KGaA am vorigen Wochenende bei der Mitgliederversammlung die Gründung einer neuen Spielbetriebsgesellschaft beschlossen.

Diese soll künftig den Profifußball bei den Löwen organisieren und den Neustart in der 4. Liga bewerkstelligen. Zunächst geht es dabei vor allem darum, einen Kader zusammenzustellen.