Neuer 1860-Coach Glöckner erteilt eigener Familie Stadionverbot

Patrick Glöckner (48) hat angesichts des großen Drucks seine Familie aus dem Stadion an der Grünwalder Straße verbannt. © Sven Hoppe/dpa

"Leider ist es so, dass ich das erst mal verboten habe, weil ich den Fokus komplett auf dem Spiel und auf der Mannschaft haben möchte. Ich habe alle gebeten, die sollen es sich bitte im Fernsehen angucken", erzählte Glöckner vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II lachend.



Der Grund: "Dafür ist die Spannung zu hoch, auch bei mir." Alle hätten schon kommen und das Stadion erleben wollen - in Zukunft sei das auch der Plan. Vor seiner Premiere nutzte Glöckner eine kleine Ausrede: "Ich habe einfach gesagt, es ist ausverkauft."

Tausende Fans werden den Nachfolger des am Montag freigestellten Argirios Giannikis (44) im Grünwalder Stadion sehen wollen. Dabei ist der Druck groß - nach einer Negativserie mit nur einem Sieg in den vergangenen sieben Spielen soll Glöckner die Münchner wieder in die Erfolgsspur bringen.

Glöckner selbst verspürt Aufbruchstimmung. Mit seinem neuen Job und der positiven Trainingswoche fühle er sich "wie ein Fisch, der wieder ins Wasser geworfen wurde".