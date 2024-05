Neues 1860-Trikot: So laufen die Münchner Löwen in der kommenden Saison auf

Löwen-Kapitän Jesper Verlaat (27) im neuen Trikot des TSV 1860 München. © TSV 1860

Die Münchner Löwen wollen bereits im letzten Spiel der aktuellen Saison im neuen Dress auflaufen, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Fans können das hellblaue Trikot damit zum ersten Mal gegen den DSC Arminia Bielefeld am 18. Mai 2024 im Stadion an der Grünwalder Straße in Aktion erleben.

"Nachhaltigkeit wird bei den Löwen großgeschrieben", erklärten die Giesinger. Der Stoff. Der Stoff des Shirts bestehe daher zu einhundert Prozent aus recycelten Textilabfällen. Die Verarbeitung soll effizient und ohne Verschwendung erfolgen.

Das Design sei von einer Chevron-Grafik inspiriert, so der Verein weiter. Dabei bleiben die Farben bei Heimspielen klassisch Weiß und Blau.

Auch der beliebte Schriftzug "Einmal Löwe, immer Löwe" unter dem Kragen darf natürlich nicht fehlen.