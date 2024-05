Sommerfahrplan des TSV 1860: So soll in der neuen Spielzeit alles besser werden

Neue Saison, alter Traum: Kann Argirios Giannikis (43) den TSV 1860 München in der kommenden Spielzeit endlich eine Liga nach oben führen? © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwache 46 Punkte standen nach 38 absolvierten Spieltagen der 3. Liga für die Münchner zu Buche. Diese Zähler waren gerade einmal für den 15. Platz der Tabelle ausreichend, zum Halleschen FC auf Abstiegsrang 17 betrug der Abstand sechs Zähler.

Die Saisonziele? Allesamt meilenweit verfehlt!

Bereits am Ende der Hinrunde war klar, dass der Traum vom Aufstieg auch in dieser Spielzeit nichts anderes als ein solcher bleiben würde. Zu ändern ist all das nicht mehr. Jetzt gilt: Mund abwischen und den Blick nach vorne richten. In der nächsten Saison soll alles besser werden - viel Zeit ist nicht.

Schon am ersten Wochenende im August rollt der Ball in der 3. Liga wieder. Für die Spieler der Löwen geht es bereits am 22. Juni wieder zur Sache, wenn um 10.30 Uhr der Trainingsauftakt ansteht. Von diesem Moment an zählt in den Wochen vor dem Saisonstart jede Einheit!

Testpartien, das Trainingslager in Windischgarsten in Oberösterreich und natürlich auch das beliebte Fanfest an der Grünwalder Straße vor dem Start in die Spielzeit sind ebenfalls schon terminiert. Wir geben Euch einen Überblick.