Trendwende im Derby? TSV 1860 will Fans gegen Ex-Trainer "glücklich machen"

München - Der TSV 1860 München will seine Negativserie in der 3. Fußball-Liga mit einem Derbysieg gegen den Ex-Trainer beenden.

Maurizio Jacobacci (60) will gegen die Schanzer die Trendwende einleiten. © Peter Kneffel/dpa

Nach drei Niederlagen nacheinander tritt der Traditionsclub am Samstag (14 Uhr) beim FC Ingolstadt 04 an.

"Wir wissen natürlich um die Brisanz dieses Spiels. Es ist ein Derby – Derby ist immer etwas Spezielles", sagte Trainer Maurizio Jacobacci (60) am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Für die Münchner Löwen ist die Partie auch deshalb eine besondere, weil sie auf Ex-Trainer Michael Köllner (53) treffen.

Ein Sieg würde der Mannschaft und den Fans Ruhe bringen. Jacobacci betonte, sein größter Wunsch für morgen sei es, den Zuschauern gerecht zu werden: "Auf unsere Fans kann man sich immer verlassen. Mein größter Wunsch ist, sie zufriedenzustellen, glücklich zu machen, in ihre Augen sehen zu können, das Leuchten in ihren Augen zu sehen - weil sie nach dem Spiel glücklich gehen."

Egal, ob seine Mannschaft morgen gewinnt oder nicht, will der Trainer nicht den Start des Oktoberfestes feiern: "Ich werde so oder so nach dem Spiel nicht den Weg zur Wiesn finden. Das ganz sicher nicht", sagte Jacobacci lachend.