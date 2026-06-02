TSV 1860 München droht Zwangsabstieg: Ismaik macht Löwen-Fans Hoffnung

München - Der TSV 1860 München darf gemessen an einer Nachricht von Investor Hasan Ismaik (48) auf den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga hoffen.

Hasan Ismaik (48) macht den Löwen-Fans Hoffnung. © Felix Hörhager/dpa

"Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben", schrieb Ismaik laut "Süddeutscher Zeitung" in einer Mitteilung. Er hoffe nicht, dass die Löwen wieder in die Viertklassigkeit müssten.

Laut Medien fehlen den Sechzgern 2,7 Millionen Euro für die Lizenz. Bis zu diesem Mittwoch muss beim Deutschen Fußball-Bund die Zahlungsfähigkeit nachgewiesen werden. Dem Traditionsverein droht der Sturz in die vierte Liga.

Im Hintergrund müssen dem Vernehmen nach einige juristische Fragen geklärt werden. Dabei geht es laut der "Süddeutschen Zeitung" auch darum, welche Forderungen Ismaiks akzeptiert werden und welche möglicherweise aus rechtlichen Gründen gar nicht umgesetzt werden können.

Verzichtet hat die Investorenseite bereits auf ihre ursprüngliche Forderung, der Stammverein möge auf sein Vorkaufsrecht im Falle eines Anteilsverkaufs verzichten.