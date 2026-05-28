Chaos bei 1860 München: Investor dreht den Geldhahn zu, Spieler und Mitarbeiter ohne Gehalt

München - Die Chaostage von München nehmen kein Ende: Traditionsklub 1860 muss den Absturz in die Regionalliga fürchten , da dem Verein mal wieder das Geld fehlt und die Lizenz für die 3. Liga akut in Gefahr ist. Jetzt hat sich Investor Hasan Ismaik (48) selbst zu Wort gemeldet und bestätigt, dass er sein Darlehen gekündigt habe.

Löwen-Geschäftsführer Manfred Paula (61) musste in den Modus der Notgeschäftsführung wechseln, nachdem Investor Hasan Ismaik (48) den Geldhahn zudrehte. © Christian Kunz/dpa

"Wie Ihr der Presse sicherlich entnommen habt, habe ich die bestehenden Darlehen gekündigt, weil wichtige Verpflichtungen unter den Darlehensverträgen nicht eingehalten wurden", schrieb er am Mittwochabend auf Instagram.

Das hatte direkt Auswirkungen auf das Tagesgeschäft der Sechziger, denn wie Geschäftsführer Manfred Paula (61) der Süddeutschen Zeitung sagte, kann der Verein aktuell weder den Spieler noch seinen Angestellten Gehalt zahlen. "Wir weisen die Kündigung als unwirksam zurück. Wir können aufgrund der Kündigung und der aufgestellten Forderungen nicht mehr von einer Durchfinanzierung ausgehen und wechseln vorsorglich in die Notgeschäftsführung."

Finanziell und damit auch sportlich tickt die Uhr, denn bis zum 3. Juni muss 1860 München beim DFB 2,7 Millionen Euro zur Finanzierung der 3. Liga nachweisen. Schafft das der Klub nicht, stürzt er in die Regionalliga Bayern ab.

Ismaik hat nach eigenen Angaben dem Klub ein neues Angebot unterbreitet. "Wir haben aber auch ein neues Finanzierungsmodell mit besseren Konditionen als zuvor vorgelegt, zinslos und mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung, die darauf abzielt, den Verein zu schützen und seinen Verbleib in der dritten Liga sicherzustellen. Diese Unterstützung muss jedoch an Transparenz und finanzielle Disziplin gebunden sein, damit wir sicherstellen können, dass die Mittel ordnungsgemäß verwendet werden", so der Investor.

So fordert Ismaik nach Informationen der Bild die Installation eines Finanzfachmanns, die Einhaltung des Budgets und regelmäßige Reportings.