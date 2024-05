Nächster Neu-Löwe! TSV 1860 schnappt sich auch Wolfram

München - Der Sommerfahrplan des TSV 1860 München nimmt immer genauere Züge an, auch am Kader der Löwen wird hinter den Kulissen mit vollem Fokus gewerkelt. Mit Maximilian Wolfram (27) steht jetzt der nächste Neuzugang fest.

Maximilian Wolfram (27) wechselt vom SC Verl zum TSV 1860 München. © IMAGO/pmk

Der variable Offensivspieler wechselt vom SC Verl an die Grünwalder Straße, wie die Münchner am heutigen Sonntagvormittag offiziell bekannt gaben.

Mit der Erfahrung von 177 Spielen in der 3. Liga im Gepäck soll der gebürtige Zwickauer seinen Teil dazu beitragen, dass es in der kommenden Saison nicht gegen Abstieg, sondern um den ersehnten Aufstieg in die 2. Bundesliga geht. Insgesamt 31 Treffer und 24 Vorlagen hat er auf dem Liga-Konto.

Wolfram bringe "viel Erfahrung in die Mannschaft", wird Dr. Christian Werner (43) zum Neuzugang zitiert. Der Geschäftsführer Sport ist vom Können des Neu-Löwen dementsprechend überzeugt: "Mit seiner Torgefährlichkeit, die er auch in der gerade beendeten Saison beim SC Verl gezeigt hat, ist er für jede Mannschaft der 3. Liga eine Bereicherung."

Ausgebildet in der Jugend des FSV Zwickau ging es für Wolfram zu Carl Zeiss Jena, wo er weitere Jugendstationen durchlief und letztendlich den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Über den FC Ingolstadt, erneut Zwickau, Jena und schlussendlich Verl ging es anschließend für ihn nach München. Aufgrund eines auslaufenden Vertrags Ende Juni 2024 kommt Wolfram ablösefrei.