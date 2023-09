Befreiungsschlag für die Löwen! TSV 1860 krallt sich in Halle drei Punkte

Halle - Wichtiger Befreiungsschlag für die Löwen! Der TSV 1860 München hat nach zuletzt vier Niederlagen in der 3. Liga in Serie endlich wieder einen Sieg gefeiert. Das Gastspiel beim Halleschen FC konnte mit 2:0 (1:0) gewonnen werden.

Morris Schröter in der 23. Minute und Julian Guttau, der gegen seinen früheren Klub auf eine Jubelorgie verzichtete, nach 65 Zeigerumdrehungen sorgten vor 9427 Fans im Leuna Chemie Stadion dafür, dass 1860-Trainer Maurizio Jacobacci in den kommenden Tagen wieder etwas entspannter seiner Arbeit als Übungsleiter der Sechzger nachgehen können wird.

Einen dicken Wermutstropfen gab es aus Sicht Jacobaccis allerdings auch am heutigen Samstag: Manfred Starke wurde in der Schlussphase der Partie von Schiedsrichter Martin Speckner nach einem Foulspiel mit glatt Rot vom Feld geschickt (87.).

Für den TSV 1860 München geht es im Rahmen des 8. Spieltags in einer Woche am kommenden Samstag (14 Uhr) vor heimischer Kulisse im Stadion an der Grünwalder Straße gegen den derzeit ebenfalls strauchelnden SC Verl weiter. Der Hallesche FC gastiert nur zweieinhalb Stunden später im Stadion an der Lohmühle beim Kellerkollegen VfB Lübeck.