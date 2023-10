Löwen können noch gewinnen! TSV 1860 München versetzt Freiburg nächsten Schlag

Eroll Zejnullahu (2.v.r.) erzielte das 2:0 für den TSV 1860 München. © IMAGO/Lackovic

Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen die einmal mehr kaum zu überhörenden 15.000 Fans im Stadion an der Grünwalder Straße zwar auch am heutigen Samstag nicht geboten, der sehr wichtige Heimsieg dürfte allerdings wohl trotzdem für ein durchaus angenehmes Restwochenende sorgen.

Die Sechzger, für die es das 200. Drittligaspiel war, hatten gegen die Gäste aus dem Breisgau die Partie dabei über weite Strecken gut unter Kontrolle, bei einem Lattentreffer im ersten Spielabschnitt dazu in der 35. Minute das notwendige Quäntchen Glück.

Apropos Glück: Das hatten die Münchner nicht nur hinten, sondern auch am anderen Ende des Feldes.

Nach einer ereignisarmen Anfangsviertelstunde konnte Manfred Starke in der 16. Minute am kurzen Pfosten per Kopf eine Ecke von Eroll Zejnullahu in die Mitte verlängern, in der Leroy Kwadwo und Freiburgs Ryan Johansson um jeden Zentimeter kämpften. Der Mittelfeldspieler der Gäste bekam das Leder unglücklich gegen den Rücken, von dem aus dieses dann unhaltbar für Keeper Benjamin Uphoff in die Maschen zischte.

Während die Münchner durch einen Treffer von Zejnullahu kurz nach Wiederanpfiff nachlegen konnten (48. Minute), zeigten die Breisgauer, warum sie im Falle eines Heimsieges des MSV Duisburg am heutigen Samstagnachmittag gegen Arminia Bielefeld gar die rote Laterne überreicht bekommen würden. Beim Sport-Club läuft offensiv nichts zusammen.