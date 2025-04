Abschied von Trainer-Legende: So trauern die "Löwen" um Werner Lorant

Wasserburg/München - Werner Lorant, die Trainer-Legende des TSV 1860 München , ist am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Die "Löwen" planen den Abschied ihrer Ikone.

"Löwen"-Trainer-Legende Werner Lorant ist am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. © Frank Mächler/dpa

Bereits im vergangenen Spiel bei Hansa Rostock (1:0) spielten die Giesinger mit Trauerflor.

Das soll auch beim Heimspiel am Samstag gegen Rot-Weiss Essen der Fall sein. Bis dahin stehen die Tage jedoch auch im Zeichen des verstorbenen Kult-Trainers.

Zusammen mit Pfarrer Rainer Maria Schießler wird am 1. Mai um 10 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Helena in München-Giesing abgehalten.

"Bereits ab Mittwoch, 30. April um 9 Uhr wird am Trainingsgelände ein Kondolenzbuch ausliegen, das den Hinterbliebenen übergeben wird", teilt der Verein auf seiner Internetseite mit.

"In das Kondolenzbuch können sich trauernde Löwen-Fans am Mittwoch und Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie am Spieltag von 9 bis 13 Uhr eintragen."