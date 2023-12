Löwen verlieren gegen Mannheim: TSV 1860 immer tiefer in der Krise, Fans sorgen für Spielunterbrechung!

Mannheim - Das werden alles andere als besinnliche Weihnachtsfeiertage! Der TSV 1860 München hat beim SV Waldhof Mannheim am 20. Spieltag der 3. Liga eine 0:1 (0:0)-Niederlage kassiert und kämpft damit endgültig gegen den Abstieg.

Zu eigenem Unvermögen kam dann noch Pech hinzu. Während den Sechzgern ein Handelfmeter verwehrt blieb, bekam Kilian Ludewig einen Kopfball von Kennedy Okpala von hinten (!) an den Arm. Schiedsrichter Konrad Oldhafer zeigte auf den Punkt.

Das Duell der Kellerkinder war auch aufgrund des sichtlich in Mitleidenschaft gezogenen Geläufs im Carl-Benz-Stadion über die volle Distanz absolut kein Leckerbissen für das Auge. Wille, Kampf und Härte waren grundlegend, fußballerische Highlights hatten unter Flutlicht absoluten Seltenheitswert.

Manfred Starke scheiterte doppelt aus überaus aussichtsreicher Position (23. und 26. Minute), dazu reagierte Waldhof-Schlussmann Lucien Hawryluk gegen Jesper Verlaat in der 34. Minute bärenstark.

Warum die Löwen statt um den Aufstieg derzeit um einen Ausweg aus dem Tabellenkeller spielen, hat das Duell mit den taumelnden Mannheimern schon in Durchgang eins einmal mehr sehr eindrucksvoll aufgezeigt. Die Münchner hatten zwei hochkarätige und mehrere gute Chancen, ließen diese allerdings auch im letzten Auftritt des Jahres fahrlässig liegen.

Bentley Baxter Bahn war das alles herzlich egal. Der Mannheimer Mittelfeldspieler schnappte sich die Kugel, visierte die rechte untere Ecke an und traf mit Glück zur Führung (68.). David Richter war zwar noch am Ball, letztlich fehlten wenige Zentimeter.

In einer vor allem in der Schlussphase extrem hitzigen Partie sollte es der einzige und damit entscheidende Treffer des Tages gewesen sein. Durch die erneute Pleite spitzt sich die Lage an der Grünwalder Straße weiter zu. Mit mageren 20 Punkten nach 19 Spielen stecken die Münchner tief im Keller der Tabelle fest. Die Wochen nach der Winterpause werden richtungsweisend.

Nach dieser geht es für den TSV 1860 am 20. Januar des kommenden Jahres um 16.30 Uhr vor heimischer Kulisse gegen den MSV Duisburg wieder zur Sache, der SV Waldhof Mannheim gastiert zweieinhalb Stunden zuvor beim VfB Lübeck.