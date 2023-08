Neuer Neuner für TSV 1860 München: Joël Zwarts ist ab sofort ein Löwe!

München - Schießt er die Löwen in die 2. Bundesliga ? Der TSV 1860 München hat mit Joël Zwarts (24) einen Mittelstürmer verpflichtet. Der Niederländer wechselt vom Drittliga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg an die Grünwalder Straße.

Die Löwen haben einen weiteren Mittelstürmer in den eigenen Reihen: Joël Zwarts (24, r.) geht ab sofort den TSV 1860 München auf Torejagd. © TSV 1860

Wie die Sechziger am Dienstagnachmittag offiziell bekannt gaben, wird der Neuzugang bereits am morgigen Mittwoch erstmals gemeinsam mit seinen neuen Mannschaftskollegen in Giesing trainieren.

Details zu den Ablösemodalitäten liegen nicht vor, es wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart.

Dass die Löwen Zwarts allerdings unbedingt in die bayerische Landeshauptstadt lotsen wollten, wird aus dem Statement des gebürtigen Rotterdamers deutlich. "Die intensiven Bemühungen des TSV 1860 München, mich für den Sturm zu verpflichten, und die Gespräche mit Maurizio Jacobacci haben mich überzeugt", wird der Linksfuß entsprechend zitiert.

Er habe "viel Positives über den Verein und die Fans gehört", erklärte Zwarts weiter. Er freue sich bereits darauf, sich "in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel voll einzubringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können".

Neben Fynn Lakenmacher (23), dem vor wenigen Wochen vom FC Ingolstadt verpflichteten Valmir Sulejmani (27) und Talent Mansour Ouro-Tagba (18) ist Zwarts der vierte Mittelstürmer im Kader des Münchner Übungsleiters Maurizio Jacobacci (60).