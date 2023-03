Jacobacci-Debüt: 1860 München verliert trotz neuem Trainer auch gegen Köln

München - Die Wunderheilung ist ausgeblieben: Im ersten Spiel unter Trainer Maurizio Jacobacci (60) musste sich der TSV 1860 München am 25 . Spieltag der 3. Liga gegen Viktoria Köln mit 0:1 (0:1) erneut geschlagen geben.

Münchens Leandro Morgalla (l.) im Zweikampf mit Kölns David Philipp. © IMAGO / kolbert-press

Als Grund für die Erfolgsflaute hatte Maurizio Jacobacci zuvor die mentale Müdigkeit des Kaders identifiziert. Sein Plan war den Spielern mehr Selbstvertrauen zu geben, geschafft hat er das zunächst nicht.

Neben einer soliden Defensive wollte der neue Coach auch die "Freude und Begeisterung" der Spieler sehen, erklärte er im Vorab-Interview mit Magenta Sport. Doch leichter gesagt, als getan.

In der ersten Hälfte ging die gewünschte Stabilität sehr zulasten des Tempos: Um die neue Taktik Jacobaccis umzusetzen, ließen es die Giesinger zu langsam angehen.

Offensiv fehlte es den Löwen dafür an Durchschlagskraft. So wurde ein Fehler schnell zum Verhängnis und ermöglichte es den Gästen in Führung zu gehen: Während die Löwen die kurzen Wege zustellten, schlug Kölns Keeper Ben Voll den Ball weit nach vorne.

Dort verlängerte Robin Meißner zu David Philipp, der komplett freie Bahn hatte und locker zum 1:0 einlochen konnte (41. Minute).