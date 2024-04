Lilien statt Löwen! Lakenmacher verlässt TSV 1860 und wechselt nach Darmstadt

Statt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Grünwalder Stadion auf Torejagd zu gehen, wird der Mittelstürmer dies für den praktisch feststehenden Absteiger aus der Bundesliga aus Darmstadt künftig wohl in der 2. Bundesliga tun.

Werner sieht den Abgang mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge. Der Wechsel eines eigenen Spielers in eine höhere Liga sei "auch eine Auszeichnung für die Arbeit beim TSV 1860 München". Der Verein wünsche Lakenmacher für dessen weiteren Weg "alles Gute und viel Erfolg".

Der 23-Jährige war erst im Sommer 2022 vom TSV Havelse in die bayerische Landeshauptstadt gelotst worden. Nach zwei Jahren und bislang 65 Einsätzen sowie zwölf erzielten Treffern in der 3. Liga geht die Reise für den Rechtsfuß früher als gedacht weiter.

"Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv um Fynn bemüht und ihm ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt", erklärte der Sport-Geschäftsführer der Münchner, Christian Werner (42). Und weiter: "Dass sich Fynn für das Angebot aus Darmstadt entschieden hat, bedauern wir."

Torsten Lieberknecht (50), Trainer des SV Darmstadt 98, freut sich bereits auf den Mittelstürmer, der ablösefrei nach Südhessen wechseln wird. © David Inderlied/dpa

"Die Zeit beim TSV 1860 München hatte Höhen und Tiefen. Unter der neuen sportlichen Leitung habe ich wieder das Vertrauen in mich gespürt und mehr Spielzeit erhalten", wird Lakenmacher selbst zitiert.

Die Entscheidung, den Klub zu verlassen, sei ihm nicht leicht gefallen, "da ich mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohlgefühlt habe". Die Perspektive war letztendlich wohl zu verlockend.

"Für mich persönlich ist der Wechsel ein Aufstieg und eine neue Herausforderung. Ich wünsche den Löwen nur das Beste und dass sie den Aufstieg so bald wie möglich schaffen", schloss Lakenmacher.

Bei seinem neuen Arbeitgeber in Darmstadt freut mich man sich auf den gebürtigen Lübbeckener.

Sportdirektor Paul Fernie (37) ist von den Qualitäten des 1,88 Meter großen Angreifers überzeugt. "Fynn ist vom Spielstil eine robuste 'Nummer neun', die den Körperkontakt sucht und zudem Bälle festmachen kann. Er zeigt auch Variabilität mit cleveren Bewegungen hinter die Kette – eine Komponente, die auch für unser Spiel wichtig sein wird. Fynn ist hungrig und bereit, sich auf dem nächsten Level zu beweisen, und wir haben genau das richtige Umfeld für ihn, um sich bestmöglich zu entfalten."

Auch Trainer Torsten Lieberknecht (50) schwärmte im Zuge der Verkündung des Neuzugangs von dessen großem Potenzial: "Fynn ist ein für sein Team hart arbeitender, physisch sehr präsenter und entwicklungsfähiger Stürmer. In den persönlichen Gesprächen hat er einen total aufgeräumten und wissbegierigen Eindruck gemacht. Wir hoffen, dass er sich schnell an die höhere Spielklasse gewöhnt und dadurch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht."