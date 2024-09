Ultras gar nicht schuld? 1860-Fanszene äußert sich zum verspäteten Start gegen Dynamo

München - Das Drittliga-Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden wurde am vergangenen Wochenende mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen , weil sich der Einlass verzögert hatte. Offiziell wegen Sicherheitsbedenken, wie die Löwen selbst verkündeten - doch die Ultras sind da anderer Meinung.

Leere Ränge im Stadion an der Grünwalder Straße: Wegen der Einlassverzögerung ging die Partie zwischen 1860 München und Dynamo Dresden erst später los. © Picture Point/S. Sonntag

Die Ränge der 1860-Anhänger waren kurz vor dem regulären Anpfiff um 14 Uhr noch weitgehend leer, ein Großteil der Fans wartete noch im strömenden Regen darauf, ins Stadion an der Grünwalder Straße eingelassen zu werden.

Zunächst hieß es, dass die Löwen-Ultras ein nicht erlaubtes Banner mit ins Stadion nehmen wollten und es dadurch zu der Einlassverzögerung in der Westkurve kam. Für die Ultras selbst liegt die Verantwortung aber ganz woanders.

"Als man das Stadion an gewohnter Stelle zur Materialkontrolle betreten wollte, fand sich unser aktiver Kern, neben den üblichen Sicherheitsdienstmitarbeitern, vor einem motiviert aufgestellten USK-Zug samt vier Hundeführern ohne Maulkorb wieder", erklärte die aktive Fanszene der Sechzger am gestrigen Mittwoch in einer Stellungnahme.

"Eine Kontrolle unter diesen Umständen über sich ergehen zu lassen, ist für uns ein absolutes No-Go, das wir nicht akzeptieren konnten und künftig nicht akzeptieren werden."