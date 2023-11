Sensation im Bayernpokal: 1860 München blamiert sich trotz Überzahl gegen Pipinsried

Benedikt Wiegert vom FC Pipinsried (l.) mit Niklas Tarnat vom TSV 1860 München im Zweikampf um den Ball. © IMAGO / Ulrich Wagner

Schon in der ersten Halbzeit haben sich die Favoriten aus München nicht gerade mit Ruhm bekleckert. So gingen die Hausherren in der NAT-Arena verdient früh in Führung: Daniel Gerstmayer stand nach einer Ecke günstig am Pfosten und lochte direkt zum 1:0 für Pipinsried ein (5. Minute).

In der zweiten Hälfte hatten die Gäste dann bessere Chancen: Ludwig Räuber sah für sein Foul an Fynn Lakenmacher Rot - Pipinsried musste in Unterzahl weiterspielen (66.).

Nach einem Foul an Phillipp Steinhart bekamen die Münchner sogar noch einen Elfmeter: Albion Vrenezi trat an - und verschoss (83.)!

Die Löwen bekamen einfach nicht die Kurve und so konnten die Außenseiter aus Oberbayern triumphieren: Mit einem 1:0-Endstand rückt Pipinsried im Toto-Pokal weiter. Die Münchner müssen hingegen schmachvoll ihre Wunden lecken und Trainer Maurizio Jacobacci wird einiges an Erklärungsarbeit leisten müssen.