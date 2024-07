Bundesliga-Spielplan fix: Knaller-Auftakt für VfB Stuttgart

Stuttgart - Die Bundesligaspielzeit 2024/25 kann kommen! Am heutigen Donnerstag terminierte die DFL den neuen Spielplan . Dabei blicken auch die Fans und Verantwortlichen des VfB Stuttgart voller Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen.

Zum letzten Spiel des Jahres gibt sich dann Aufsteiger FC St. Pauli in der Stuttgarter MHPArena die Ehre. Das Duell gegen die Hamburger Kiez-Kicker findet demnach kurz vor Weihnachten am Wochenende des 20. bis 22. Dezember statt.

Das erste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß (42) am Wochenende des 30. August/1. September gegen den 1. FSV Mainz 05 .

Am Wochenende des 24/25. August gibt der amtierende Vizemeister seine Visitenkarte beim SC Freiburg ab. Die exakte Uhrzeit steht noch nicht fest.

Mit einem echten Derby-Kracher starteten die Stuttgarter in die neue Saison!

Absolute terminliche Klarheit besteht für den 34. Spieltag: Dieser wird einheitlich für alle am 17. Mai um 15.30 Uhr ausgetragen und führt die Stuttgarter zum heißen Tanz nach Leipzig .

Die Rückrunde startet dann am Wochenende des 17. bis 19. Januar mit der Neuauflage des schwäbisch-badischen Derbys gegen die Freiburger vor heimischem Publikum.

Zum Abschluss der Vorrunde, einer "englischen Woche" am 14. und 15. Januar, steht zu Hause gegen RB Leipzig nochmals ein echter Kracher auf dem Plan.

Nach der kurzen Winterpause muss sich der schwäbische Traditionsverein am Wochenende des 10. bis 12. Januar auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg gefasst machen.

Doch einen Termin sollten sich alle Anhänger des VfB ganz besonders dick im Kalender markieren: Bereits am Samstag, dem 17. August 2024, dürfen sich die Schwaben auf den Supercup freuen, an dem sie dank der sensationellen Vizemeisterschaft erstmalig selbst beteiligt sein werden. Das Duell gegen Double-Sieger und Meister Bayer 04 Leverkusen in der BayArena wird zur besten Sendezeit um 20.30 Uhr auf SAT.1 und Sky übertragen.