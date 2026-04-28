Dämpfer für VfB-Fans: Stuttgart verzichtet auf zentrales Public Viewing zum Pokalfinale

Stuttgart - Die VfB -Fans müssen beim DFB -Pokalfinale auf ein zentrales Public Viewing in Stuttgart verzichten.

Im vergangenen Jahr kamen zahlreiche VfB-Fans zum Public Viewing auf den Stuttgarter Schlossplatz. (Archivfoto) © Andreas Rosar/dpa

Auch in der MHP Arena werde es am 23. Mai kein gemeinsames Schauen des Endspiels in Berlin gegen den FC Bayern München geben.

"Ein zentrales Public Viewing in der MHP Arena wurde eingehend geprüft. Wir haben davon aus organisatorischen und technischen Gründen Abstand genommen", bestätigte ein VfB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Im vergangenen Jahr hatten 35.000 Fans auf dem Stuttgarter Schlossplatz den 4:2-Sieg des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Arminia Bielefeld verfolgt.

In diesem Jahr steht der Schlossplatz wegen des gleichzeitig stattfindenden SWR-Sommerfestivals nicht zur Verfügung.