VfB Stuttgart verlängert mit Mittelfeld-Allrounder Nartey

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeld-Allrounder Nikolas Nartey bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

Der Mittelfeld-Allrounder Nikolas Nartey (26) ist ein wichtiger Faktor innerhalb der Mannschaft. © Harry Langer/dpa

Der 26-Jährige wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, in der aktuellen Saison kommt er aber schon auf 36 Pflichtspiel-Einsätze für den DFB-Pokalfinalisten.

Nartey habe sich "zu einem stabilen und wichtigen Faktor innerhalb unserer Mannschaft entwickelt", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Klubmitteilung.

"Ich darf Teil einer starken Mannschaft sein, ich werde von einem hervorragenden Trainer-Team gecoacht, das die Weiterentwicklung von uns als Mannschaft sowie von jedem einzelnen Spieler im Blick hat", erklärte Nartey, der im März sein Debüt im dänischen Nationalteam gefeiert hat.