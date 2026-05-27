Neue Nummer, neue Frisur: Das DFB-Team hat einen nächsten Ronaldo

Stuttgart - In der vergangenen Woche hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Kader bekannt gegeben, mit dem der DFB zur diesjährigen Fußball- WM reisen wird. Am Dienstag folgte dann die Meldung über die Rückennummern der DFB-Elf. Ein Star des VfB Stuttgart hatte dabei besonders viel Spaß.

Zum Verwechseln ähnlich – oder? VfB-Star Jamie Leweling (25) als "R9". © Screenshot: instagram.com/jamieleweling

Was haben Legenden wie Fritz Walter (†81), Uwe Seeler (†85), Gerd Müller (†75), Jupp Heynckes (81), Gerald Asamoah (47) und Stefan Kießling (42) alle gemeinsam?

Richtig! Sie alle trugen zu ihrer Zeit im DFB-Trikot die Rückennummer neun, und genau in diese Riege reiht sich jetzt auch Jamie Leweling (23) vom VfB Stuttgart ein.

Am Dienstag gab der DFB die Rückennummern aller WM-Teilnehmer bekannt, woraufhin sich Leweling aufgrund seiner neuen, prestigeträchtigen Nummer einen kleinen Scherz erlaubte.

Auf Instagram aktualisierte er sein Profilbild und veränderte dieses (und sich selbst) zu einer echten Ikone des Sports. Das bearbeitete Foto zeigte nun das Gesicht des gebürtigen Nürnbergers auf dem Kopf der brasilianischen Nummer neun – Ronaldo Nazário (49).

Dieser war nicht nur dafür bekannt, einer der beste Stürmer seiner Zeit zu sein, sondern auch dafür, eine außergewöhnliche Frisur zu besitzen, die sich jetzt auch der VfB-Star (zumindest auf dem Foto) zu eigen gemacht hat.