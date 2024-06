Deadline steht: Guirassy-Poker offenbar vor Abschluss

Stuttgart - In der Sommerpause werden Fakten geschaffen! Im nervenaufreibenden Poker um die Zukunft von VfB -Torjäger Serhou Guirassy (28) zeichnet sich eine schnelle Entscheidung ab. Dabei schwinden die Hoffnungen der Stuttgarter Anhänger beinahe täglich.

VfB-Star Serhou Guirassy (28) hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Klubs. © Tom Weller/dpa

Noch immer ist es nicht in trockenen Tüchern. Dennoch werden es alle, die es mit dem schwäbischen Traditionsklub halten, mit größerem Unwohlsein zur Kenntnis nehmen.

Der äußerst treffsichere Guirassy, der sich in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit sensationellen 28 Toren und zwei Vorlagen zur unabdingbaren Lebensversicherung des VfB ins Rampenlicht gespielt hat, will nun endlich Gewissheit über seinen künftigen Werdegang.

Nach Informationen der "Bild" soll eine definitive Entscheidung bis spätestens Ende Juni verkündet werden.

Die Chancen, dass der Guineer, der in Frankreich geboren wurde, in der Spielzeit 2024/25 das rot-weiße Trikot trägt, werden damit immer unwahrscheinlicher. Der erfolgsverwöhnte Vizemeister der abgelaufenen Saison dürfte trotz Teilnahme an der Champions League das Nachsehen gegen die Lockrufe von finanziell stärker gestellten Top-Klubs haben.