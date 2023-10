Effenberg fordert VfB-Star in die Nationalmannschaft

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (55) arbeitet seit einigen Jahren als TV-Experte und ist regelmäßig im "Doppelpass" zu Gast. © Tom Weller/dpa

Bisher diente der VfB Stuttgart gewiss nicht als Sammelbecken für potenzielle Nationalspieler, die den Adler auf der Brust tragen, da die Leistungen in den letzten Jahren einfach zu schwach waren.



Nun jedoch werden auch solche Stimmen laut, die einzelne Akteure des schwäbischen Traditionsklubs gerne im deutschen Dress auflaufen sehen würden.

Eine davon ist Fußballlegende Stefan Effenberg (55), der in seiner langen Karriere unter anderem beim FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach auf und neben dem Platz für Furore sorgte und als echter Leader bekannt war.

"Effe" hat sich in seiner Funktion als Experte wohl auch die letzten VfB-Spiele ganz genau angeschaut und obwohl es gar nicht so einfach scheint, in der gegenwärtigen Verfassung des Teams einzelne Spieler herauszunehmen, fordert dieser die Nominierung von Flügelflitzer Chris Führich (25) in die Nationalelf.