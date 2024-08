Ein Olympia-Star für die Abwehr? VfB Stuttgart bastelt an spektakulärem Leih-Coup!

Bei einem genaueren Blick auf Badés Leistungsdaten wird schnell ersichtlich, warum der frisch gebackene Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in den Fokus der VfB-Verantwortlichen geraten ist.

Die könnte nun vom französischen Nationalspieler, der Verteidiger-Gardemaß von 1,91 Metern mit an den Neckar bringen würde, gestopft werden.

Auch das französische Sportmagazin " RMC " will in Erfahrung gebracht haben, dass die Schwaben mit Badé, welcher zudem eine ivorische Staatsbürgerschaft besitzt, kräftig flirten. Es sollen bereits Verhandlungen zwischen beiden Seiten stattfinden.

Der erfahrene Abwehrboss, dessen Marktwert sich gegenwärtig auf 14 Millionen Euro beläuft, bestritt in der spanischen LaLiga insgesamt 60 Spiele für den FC Sevilla.

Gerade hinsichtlich der Teilnahme an der Champions League bekäme der Klub in Person Baldés einen Mann mit großer physischer Präsenz ins Team. Ob der Leih-Coup tatsächlich gelingt, steht schon in den kommenden 14 Tagen fest.