Er gehört den Bayern: VfB Stuttgart offenbar vor Leih-Coup

Stuttgart/München - Von wegen gemächliche Sommerpause! Beim VfB Stuttgart überschlagen sich die Transfer-News beinahe täglich. Ein großes Talent, das beim FC Bayern München reifte und nun einen neuen Entwicklungsschritt gehen möchte, steht offenbar vor einem Wechsel an den Neckar.

Frans Krätzig (21) geht den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere. © Friso Gentsch/dpa

Die Rede ist von FCB-Juwel Frans Krätzig (21). Der noch bis zum 30. Juni an den Ösi-Klub Austria Wien verliehene linke Verteidiger soll nach Informationen des "Kicker" für einen wahren Schnäppchen-Preis die Farben wechseln.

Demnach käme der VfB in den Genuss, das begnadete Bayern-Talent für weniger als eine Millionen Euro für die kommende Saison aus München auszuleihen.

Krätzig, der gebürtig aus Nürnberg stammt, könnte bestenfalls auch länger als nur ein Jahr in der baden-württembergischen Landeshauptstadt verbringen, da zudem eine Kaufoption in seinen Vertrag geschrieben worden sein soll.

Wie "Bild" in Erfahrung gebracht haben will, soll sich die Höhe dieser Klausel auf rund fünf Millionen Euro belaufen. Eine Rückkaufoption will sich der FCB dennoch gesichert haben.