Erstklassiger Keeper mit hohen Zielen: Top-Talent Seimen mischt den VfB Stuttgart auf

Stuttgart - Wächst in ihm die zukünftige Nummer eins heran? Keeper Dennis Seimen (18) vom VfB Stuttgart hat sich hohe sportliche Ziele gesteckt. Nicht nur interne Beobachter haben sein großes Potenzial längst erkannt - und trauen ihm einen baldigen Karrieresprung zu.

Der gebürtige Heilbronner besitzt beim baden-württembergischen Traditionsklub noch einen laufenden Vertrag bis 2027. Zeit genug, um sich in den Fokus der Bundesligamannschaft von Coach Sebastian Hoeneß (42) zu spielen, wo sich der Jungspund auch schon regelmäßig im Training des letztjährigen Vizemeisters präsentieren darf.

Wenn der 1,92 Meter große Seimen für die U21 des VfB in der 3. Liga den Kasten hütet, tut er dies in aller Regel mit großem Erfolg.

Gegenüber der " Bild " geriet der VfB-Boss nun regelrecht ins Schwärmen: "Dennis zeigt in der 3. Liga, dass er in jungen Jahren schon auf diesem Niveau mithalten kann. Und genau deshalb versuchen wir, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten."

So kommt es keineswegs überraschend, dass Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (45) schon jetzt sehr große Stücke auf den 18-Jährigen hält.

Seimens aktueller Trainer Markus Fiedler (38) sieht in ihm ebenso ein herausragendes Talent, das nicht nur als Torwart, sondern auch als Person große Qualitäten besitzt. Er sei davon überzeugt, dass er seine Schritte in die Bundesliga gehen werde. An spannenden Bewährungsproben auf dem Weg dorthin dürfte es sicher nicht scheitern.