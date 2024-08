Klingelt jetzt der DFB? Nächster VfB-Star träumt von Nagelsmännern

Stuttgart - Sind das die Früchte der guten Arbeit? Der VfB Stuttgart ist längst wieder eine feste Größe im deutschen Fußball . Insofern verwundert es nicht, dass sich immer mehr Akteure des Klubs in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt haben. Ein weiterer Jungspund könnte schon in Kürze folgen.

Nach den Rücktritten von Toni Kroos (34) und İlkay Gündoğan (33) sind im defensiven Mittelfeld Plätze frei geworden, die der 23-Jährige dank seiner hohen Spielintelligenz optimal begleiten könnte. Am Selbstvertrauen sollte ein mögliches Debüt in der A-Nationalmannschaft ohnehin nicht scheitern.

Das Sieger-Gen wurde dem Stuttgarter quasi in die Wiege gelegt: Im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern gereift, zog es ihn schließlich 2021 in seiner ersten Profistation in den Kraichgau zur TSG Hoffenheim. Ein DFB-Kapitel scheint so wohl nur eine Frage der Zeit. Dort wäre er mit seinen VfB-Kollegen Deniz Undav (28), Chris Führich (26) und Maximilian Mittelstädt (27) in bester Gesellschaft.